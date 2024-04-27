Siverek'te Otomobil Kazası: 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Mahmut M. idaresindeki 33 ADS 596 plakalı otomobil, Abdalağa Mahallesi'nde Serdar A. yönetimindeki 63 ADA 683 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücü Serdar A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Halil T. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.