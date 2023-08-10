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Siverek'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Erzan Kalenderli'nin kullandığı 35 ASB 678 plakalı otomobil, Mevlana Celalettin Rumi Bulvarı'nda Ferhat Yeşildağ idaresindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Muhammed Albayrak yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

Şanlıurfa mevlana Güncel Haberler

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