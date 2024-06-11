Siverek'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Koçali Kalaner idaresindeki 07 YU 621 plakalı otomobil, Hasan Çelebi Mahallesi Yusuf Sami Caddesi'nde Cihan Kayaş yönetimindeki 54 AAJ 785 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer Aksoy yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.