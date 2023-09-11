Siverek'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.