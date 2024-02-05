Siverek'te Okul Servisleri Denetlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okul servisleri denetlendi.

Siverek'te polis ve jandarma ekipleri, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin ilk gününde öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı.

Öğrenci servis araçlarını durduran ekipler, araçlarda bulunması zorunlu olan ekipmanları kontrol etti. Araçlarda, yangın tüpü, ilk yardım seti, emniyet kemeri, servis camları, ikaz ve dur lambaları ile okul taşıdı lambası ve SRC, Psikoteknik belgesi ile araç sürücülerinin ehliyetlerini sorguladı.