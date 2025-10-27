Haberler

Siverek'te Öğretmenden Atık Malzemelerle Türk Bayrağı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir anaokulu öğretmeni, velileriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına atık malzemelerden Türk bayrağı yaptı. Etkinlik, geri dönüşüm bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi ve oluşturulan bayrak Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sergilenecek.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anaokulu öğretmeni, velilerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına atık malzemelerden Türk bayrağı yaptı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Kırkbir Evler Anaokulu öğretmeni Şevin Utli, anne atölye çalışmaları kapsamında velilerle atık malzemelerden Türk bayrağı yapmak istedi.

Yaklaşık bin ceviz kabuğu, boya ve atık çerçeve kullanılarak yapılan bayrak, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sergilenecek.

Okul öncesi öğretmeni Şevin Utli, AA muhabirine, Valilik ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülen Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hem de geri dönüşümün önemini vurgulamak amacıyla atık malzeme olarak ceviz kabuğu kullandıklarını belirten Utli, "Bin ceviz kabuğundan çok güzel bir Türk bayrağı tasarladık. Okul, aile ve öğrencilerimizin iş birliğiyle hazırladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Velilerden Berivan Güneş de etkinlik için öğretmene teşekkür ederek, çok güzel bir bayrak yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap

6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Nafia Kuş, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu

Nafia Kuş, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.