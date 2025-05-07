Siverek'te Öğrencilere 'Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı' Semineri
Şanlıurfa Yeşilay Şubesi, Siverek'te öğrencilere yönelik 'Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı' semineri düzenledi. Seminer, Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele kapsamında Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi.
Siverek ilçesinde Şanlıurfa Yeşilay Şubesi tarafından öğrencilere yönelik "Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı" semineri düzenlendi.
Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele kapsamında Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yönelik düzenlenen seminerler sürüyor.
Bu kapsamda Siverek Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı" semineri gerçekleştirildi.
Uzman ekiplerce verilen seminerde, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi hakkında bilgiler de verildi.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel