Siverek'te öğrenciler dev Türk Bayrağıyla şehir turu attı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla yapılan programda, öğrenciler dev Türk bayrağıyla yaklaşık 3 kilometre şehir turu attı.

Siverek'te öğrenciler dev Türk Bayrağıyla şehir turu attı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla yapılan programda, öğrenciler dev Türk bayrağıyla yaklaşık 3 kilometre şehir turu attı.

Anma töreni, çelenk sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Siverek Kapalı Spor salonunda devam eden anma programında, Halk Eğitim Merkezi tarafından kurs gören jimnastik, halk oyunları ve birçok alandaki kursiyer öğrenciler gösteri düzenledi.

Program 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Madalya ve kupaların verilmesiyle son buldu