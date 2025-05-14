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Siverek'te Öğrenci Servisi TIR'a Çarptı: 9 Yaralı

Siverek'te Öğrenci Servisi TIR'a Çarptı: 9 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir öğrenci servis minibüsünün TIR'a çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde öğrenci servis minibüsünün TIR'a çarptığı kazada, 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Siverek- Şanlıurfa kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. R.Ç.'nin kullandığı 63 AIT 160 plakalı öğrenci servis minibüsü, A.A.'nın kullandığı 06 FB 0687 plakalı TIR'a çarptı. Kazada servis sürücüsü ve araçtaki 8 öğrenci yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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