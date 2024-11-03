Siverek'te Motosiklet ve Tır Çarpıştı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis araştırma başlattı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır ile Suriye uyruklu Ali El Ganim idaresindeki plakasız motosiklet, Selahaddin Eyyubi Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, polis tır sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.
Kaza bulvardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.