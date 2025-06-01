Siverek'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Yahya Ö. idaresindeki 63 AFL 775 plakalı motosiklet, Yenişehir Mahallesi Bahri Karakeçili Bulvarı'nda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Savrulan motosikletin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Muhammed K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.