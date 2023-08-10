Siverek'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde Fırat Mahallesi, Mevlana Celalettin Rumi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre E. K. idaresindeki 35 ASB 678 plakalı otomobil ile F.Y.'nin kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki M.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.