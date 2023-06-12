Siverek'te Minibüs ile Tır Çarpıştı: 21 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.