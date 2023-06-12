Üye Girişi
Haberi Paylaş
Siverek'te Minibüs ile Tır Çarpıştı: 21 Yaralı

Siverek'te Minibüs ile Tır Çarpıştı: 21 Yaralı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan, M.Ç. idaresindeki 49 AAT 239 plakalı minibüs, Ayvanat Mahallesi 93. Sokak'ta M.K'nin kullandığı 63 K 6456 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 21 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title