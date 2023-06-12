Siverek'te Minibüs ile TIR Çarpıştı: 19 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı. Minibüsün sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Ayvanat Mahallesinde meydana geldi. Tarım işçilerinin taşındığı, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 49 AAT 239 minibüs, karşı yönden gelen Mehmet K. yönetimindeki 63 K 6456 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole savrulan minibüste bulunan ve tarladan dönen 19 işçi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken, TIR sürücüsü Mehmet K. ise emniyete gidip teslim oldu. Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor. (DHA)