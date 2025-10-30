Haberler

Siverek'te Mezarlıkta Bebek Cesedi Bulundu

Siverek'te Mezarlıkta Bebek Cesedi Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir mezarlıkta, eşinin mezarının yanında gömülmemiş bir bebek cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, bebeğin cenazesini morga taşıdı ve sorumluları tespit etmek için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mezarlıkta bebek cesedi bulundu.

Ayvanat Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta aile kabristanını ziyarete giden bir kadın, eşinin mezarının yanında gömülmemiş bir bebek cesedi fark etti.

Kadın, hayvanların zarar vermemesi için cesedi geçici olarak toprağa gömdükten sonra durumu yakınlarına anlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, bebeği mezarlığa bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde izdiham: 23 öğrenci yaralandı

Küçücük çocuklar, okul çıkışı kabusu yaşadı! Çok sayıda yaralı var
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

İsrail'de on binler sokaklara döküldü! Hepsinin tek bir isteği var
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.