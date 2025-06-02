Siverek'te Kum Şeytanı Okulun Kapısını Söküp Attı

Siverek'te Kum Şeytanı Okulun Kapısını Söküp Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kum şeytanı, Bayırözü İlkokulu ve Ortaokulu'nun demir kapısını 5 saniye içinde yerinden söktü. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 'kum şeytanı' olarak bilinen ve 5 saniye süren hortum, okulun kilolarca ağırlığındaki demir kapısını yerinden söktü. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Siverek'e yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Bayırözü İlkokulu ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu ilçede aniden oluşan kum şeytanı hortumu, toz bulutuyla birlikte okulun bahçesinin demir kapısını yerinden söküp savurdu. Yaklaşık 5 saniye süren doğa olayı sonrasında kapının yerinde olmadığını fark eden okul yetkilileri, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde kapının hortum nedeniyle yerinden söktüğü tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Galatasaray'da kaleye yeni aday

Galatasaray'da kaleye yeni aday
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akaryakıt satışlarında bugün itibariyle yeni uygulama başladı

Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başladı
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
'Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?' sorusuna Volkan Demirel'den net yanıt

"Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?" sorusuna Volkan'dan net yanıt
Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı

Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı
İstanbul'da barış zirvesi! Rusya-Ukrayna heyetleri bir araya gelecek

Tarihi saldırı sonrası gözler İstanbul'da! Masadan barış çıkacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.