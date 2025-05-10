Siverek'te Koyun Sürüsüne Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobil, koyun sürüsüne çarparak 3 kişinin yaralanmasına ve 4 koyunun telef olmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
P.Y. idaresindeki 34 DHM 621 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 15'inci kilometresi Güvercin Mahallesi yakınlarında koyun sürüsüne çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde yolcular G.Y. ve İ.Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada 4 koyun da telef oldu.