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Siverek'te Kızılay butik mağazası açıldı

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Siverek'te Kızılay butik mağazası açıldı

Türk Kızılay Siverek Şubesince ihtiyaç sahipleri ve yetimlere ücretsiz kıyafet desteği sağlamak amacıyla oluşturulan butik mağazanın açılışı yapıldı.

Türk Kızılay Siverek Şubesince ihtiyaç sahipleri ve yetimlere ücretsiz kıyafet desteği sağlamak amacıyla oluşturulan butik mağazanın açılışı yapıldı.

Camikebir Mahallesi'nde bulunan Kızılay Siverek Şubesi zemin katında oluşturulan butik mağazada, ayakkabıdan pantolona kadar çok sayıda ürün bulunuyor.

Siverek Şube Başkanı Mehmet Sırrı Karahanlı, Kızılay'ın büyük bir aile olduğunu belirterek, butik mağazayı hizmet almanın mutluluğunu yaşadıklarını söylede.

Karahanlı, mağazanın açılışına katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından mağazayı gezen davetliler, hazırlanan elbise paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Açılışa Şanlıurfa Kızılay İl Başkanı Doktor Ahmet İnan, Siverek Şube Başkanı Mehmet Sırrı Karahanlı ve yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri, Kızılay gönüllüleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Cuma Sarı - Güncel

Kızılay, Türk, Güncel, Haberler

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