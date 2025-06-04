Siverek'te Kavga: Polis Memuru Bıçakla Yaralandı, 6 Şüpheli Gözaltında

Siverek'te Kavga: Polis Memuru Bıçakla Yaralandı, 6 Şüpheli Gözaltında
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla yaralanırken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla bacağından yaralandı, olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şirinkuyu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı.

Yaşanan arbede sırasında polis memuru M.R.Y. bıçakla bacağından yaralandı.

Yaralı polis memuru, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 otomobilin de zarar gördüğü kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Polis mahallede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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