CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu

Siverek'te Kar Yağışı Sonrası 250 Kilometrelik Yol Ulaşıma Açıldı

Siverek'te Kar Yağışı Sonrası 250 Kilometrelik Yol Ulaşıma Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan 250 kilometrelik yol, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürerek, vatandaşların acil durumlar için destek talep edebileceğini belirtti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 250 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, kar yağışı nedeniyle kapanan 250 kilometrelik yolu yeniden ulaşıma açarak bölgedeki ulaşımın aksamadan devam etmesini sağladı.

Kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler, hiçbir yolun kapanmaması için çaba gösteriyor.

Ekipler, gelen ihbarları ve rutin kontrolleri yaparak yolda mahsur kaldığı tespit edilen vatandaşların da yardımına koşuyor.

Siverek kırsalındaki mahalle muhtarlarıyla sürekli iletişim halinde olan ekipler, gelen talepler doğrultusunda müdahalede bulunuyor.

Vatandaşlardan olası acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi ve belediyeden destek talep edebileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
img

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 1. Lig'den de düştü
img

Dursun Özbek'ten derbi için yabancı hakem cevabı
img

Galatasaray aynı gün 12 oyuncu birden transfer etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
FETÖ firarisi Hakan Şükür'e tazminat kazandıran hakimler hakkında HSK'ya ihraç talebi

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.