Siverek'te Kamyonetlerin Çarpışması Sonucu 4 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kamyonet çarpıştı ve 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Ahmet Kızılkan idaresindeki 44 KT 766 plakalı kamyonet ile Vedat Kaya yönetiminde bulunan 01 R 1004 plakalı kamyonet, Bahri Karakeçili Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada araçlardaki Adalet Aytekin (36), Melike Anaç (10), Habip Kaya (7) ve Poyraz Deniz (2) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.