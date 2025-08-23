Siverek'te Kamyonet Yaya Çarptı: Bir Yaralı

Siverek'te Kamyonet Yaya Çarptı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya kamyonet çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

A.A'nın (35) kullandığı 44 KD 640 plakalı kamyonet, Siverek-Viranşehir kara yolu Yücelen Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Necati A'ya çarptı.

Yaralanan Necati A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
Doğa Lara Akkaya'dan Tayanç Ayaydın'a taciz suçlaması

"Abi" dedi, tacize uğradı! Genç oyuncudan sarsıcı ifşa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi

Alevler hızla büyüdü! Tam dört kentte orman yangını çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.