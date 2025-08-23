Siverek'te Kamyonet Yaya Çarptı: Bir Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya kamyonet çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.
A.A'nın (35) kullandığı 44 KD 640 plakalı kamyonet, Siverek-Viranşehir kara yolu Yücelen Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Necati A'ya çarptı.
Yaralanan Necati A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.