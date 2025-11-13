Siverek'te Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ramazan B. idaresindeki 63 BB 448 plakalı kamyon, Siverek-Kahta kara yolunun 35. kilometresinde Şeref S. yönetimindeki 63 ACG 918 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan ve Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.