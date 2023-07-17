Siverek'te kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Kaza, öğleden sonra Siverek- Kahta kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Misbah Beşkat (73) yönetimindeki 02 ACU 559 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 63 EE 089 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobillerde bulunan Misbah Beşkat, Halimehan Beşkat (74), Ayşe Çelik (32), Sinan İren (24) ve Mustafa İren (30) yaralandı.Yarlılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mustafa İren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İren'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel