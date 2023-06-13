Siverek'te Kaçak Avlananlara Operasyon: 600 Kilogram Balığa El Konuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaçak avlanan balıkçılara yönelik operasyonda 600 kilogram balığa el konuldu. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Atatürk Barajı'nda avlanılan balıkların Diyarbakır'a götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Siverek-Adıyaman kara yolunda uygulama noktası oluşturan ekipler, M.B'nin kullandığı 23 AAH 988 plakalı minibüste kasalara istiflenmiş 600 kilogram balık ele geçirdi. M.B'ye 16 bin 561 lira para cezası uygulandı, el konulan balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.