Siverek'te İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Kedi Yavrusunu Kurtardı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın su tahliye borusuna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için borunun bir bölümünü keserek başarılı bir şekilde yavru kediyi özgürleştirdi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir binanın su tahliye borusuna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Camikebir Mahallesi'nde, PTT'ye ait lojmanın tahliye borusunda mahsur kalan kedinin sesini duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sesin geldiği yeri tespit ederek borunun geçtiği yerleri kazdı.
Borunun bir bölümünü elektrikli testereyle kesen ekipler, kedi yavrusunu mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kedi yavrusu, süt ile beslendikten sonra tedavisi için hayvan barınağına gönderildi.