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Siverek'te İş Kazası: 2 İşçi Ağır Yaralı

Siverek'te İş Kazası: 2 İşçi Ağır Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, petrol arama sahasında meydana gelen iş kazasında iki işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, petrol arama sahasındaki şantiyede meydana gelen iş kazasında 2 işçi ağır yaralandı.

Kırsal Taşıkara Mahallesi yakınlarındaki petrol arama sahasındaki şantiyede, işçiler Ferhat Kılıç (33) ve Cumali Sucu (50), pistonlu anahtar sisteminin ters dönüp çarpması sonucu yaralandı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan Kılıç ve Sucu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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