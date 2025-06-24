Siverek'te Genç, Babasının Silahıyla Yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, babasına ait tabancayı inceleyen 19 yaşındaki genç, silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan M.K.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, babasına ait tabancayı inceleyen genç, silahın kazara ateş almasıyla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K. (19) kırsal Kavalık Mahallesi'nde babasına ait tabancayı incelediği sırada silah ateş aldı.

Göğsünden yaralanan M.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'ya sevk edilen M.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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