Siverek'te Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Siverek'te Gazze İçin Kermes Düzenlendi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Gazza'ya yardım amacıyla bir kermes açıldı. Gazipaşa İlkokulu öğretmenleri ve velilerinin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte, Kaymakam Salih Sak ve okul müdürü kermes hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Gazze'ye yardım amacıyla kermes düzenlendi.

Gazipaşa İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin desteğiyle okul bahçesinde geliri Gazze'ye gönderilmek üzere kermes açıldı.

Okula Türk ve Filistin bayrakları asılırken, veliler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Siverek Kaymakamı Salih Sak, kermesin açılışında, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah sabırlarını artırsın. Bizleri de oraların imarına memur eylesin, Kermesiniz bereketli olsun." dedi.

Okul Müdürü Fikret Aslanparçası ise Gazze'nin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Malumunuz, 2 yıldan fazladır bir soykırım yaşanıyor. Ateşkesle sonuçlandı ama çok büyük bir acı da geride kaldı, büyük bir yıkım yaşandı. Velilerimizin, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin desteğiyle bugün kermes düzenledik. Biz Gazze'nin acısına da sevincine de ortak olacağız."

Kermese Siverek Belediye Başkan Vekili Cumali Bayram, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
