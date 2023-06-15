Siverek'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi' kapsamında annelere eğitim verildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla 'En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi' kapsamında annelere eğitim verildi. Seminerde uzman personeller tarafından annelere uyuşturucu madde kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirici ve farkındalığı artırıcı sunumlar yapıldı.