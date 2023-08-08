Siverek'te Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir arıza için elektrik direğine çıkan Mustafa Dedeoğlu, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dedeoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.