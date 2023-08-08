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Siverek'te Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir arıza için elektrik direğine çıkan Mustafa Dedeoğlu, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dedeoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Aşağıkarabahçe Mahallesi'nde bir arıza için elektrik direğine çıkan Mustafa Dedeoğlu, akıma kapıldı.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dedeoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Dedeoğlu'nun cenazesi ilk incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

Devlet Hastanesi Şanlıurfa Güncel Haberler

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