Siverek'te Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bina dış cephesinde boyama işinde çalışan bir işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri hemen müdahale ederek işçiyi hastaneye kaldırdı.
Bahçelievler Mahallesi'nde bir binanın dış cephesinin boyama işinde çalışan E.Ş, elektrik akımına kapıldı.
Yaralanan Şengül, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.