Siverek'te Devrilen Otomobilde 2 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu ve hastaneye sevk etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

M.H.O. idaresindeki 34 HF 2421 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ yolu kırsal Çavuşlu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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