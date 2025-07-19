Siverek'te Devrilen Otomobilde 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu ve hastaneye sevk etti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.H.O. idaresindeki 34 HF 2421 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ yolu kırsal Çavuşlu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.