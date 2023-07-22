Siverek'te Deprem Sonrası Boşaltılan Binalarda Hırsızlık Olayları Artıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde deprem nedeniyle boşaltılan binalarda hırsızlar, değerli malzemeleri ve muslukları çalarak cirit atıyor. Mahalleli, emniyet ve bekçilerin daha fazla devriye gezmelerini ve hırsızlıkların önüne geçmelerini istiyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde deprem nedeniyle hasarlı ve orta hasarlı olmaları nedeniyle boşaltılan binalarda hırsızlar cirit atıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Siverek'te bir çok binada hasarlı ve orta hasar meydana geldi. Ev sahipleri güvenlikleri nedeniyle hasarlı binaları terk ederken, boş daireleri gözüne kestiren hırsızlar, dairelerde bulunan, değerli malzemeleri ve muslukları çalıyor. İlçenin Ayvanat Mahallesi 7. Sokakta boşaltılan bir binaya giren ve eşyaları çalan bir hırsız, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hırsızın çaldığı malzemelerle rahat hareket etmesi dikkat çekti.

Mahalleli bölgede emniyet ve bekçilerin daha fazla devriye gezmelerini ve bu gibi hırsızlıkların önüne geçmesini istedi. - ŞANLIURFA