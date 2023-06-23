Siverek'te çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ekili alanda çıkan yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 2 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ekili alanda çıkan yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 2 kişi yaralandı.

Karasu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili tarlalarda yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalan Menduh Kiraz (20) ile Onur Yeşilyaprak (24) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan Kiraz, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 250 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.