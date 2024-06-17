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Siverek'te çıkan anız yangınında 200 ton saman yandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 200 ton saman yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 200 ton saman yandı.

Fırat Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, yaklaşık 400 dönüm alana yayıldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, alanda bulunan evler ise yangın tehlikesine karşı tahliye edildi.

Yangında alanda bulunan yaklaşık 200 ton saman yandı.

Mahalle sakinlerinin de hortumlarla destek verdiği yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa İtfaiye Siverek Yaşam Güncel Haberler

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