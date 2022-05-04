Siverek'te çiçek açan gelincikler vatandaşların ilgi odağı oldu - Haberler

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Siverek'te çiçek açan gelincikler vatandaşların ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı - Mevlüt Bayraktar - Güncel
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Siverek'te çiçek açan gelincikler vatandaşların ilgi odağı oldu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde baharın gelmesiyle, tarla ve meralarda açan milyonlarca gelincik çiçeği vatandaşların ilgi odağı oldu.

Siverek'te çiçek açan gelincikler vatandaşların ilgi odağı oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde baharın gelmesiyle, tarla ve meralarda açan milyonlarca gelincik çiçeği vatandaşların ilgi odağı oldu.

Baharın gelişi ile beraber ilçeye merkezine yakın tarla ve meralarda açan gelincik çiçekleri vatandaşların ilgi odağı oldu. Binlerce dönüm araziyi renklendiren gelincikler vatandaşlar için fotoğraf çekecekleri doğal bir stüdyo ortamı oluşturdu. Bayram tatilini de fırsat bilen şehir sakinleri aileleri ve çocuklarıyla birlikte gelincik tarlalarına gelerek hatıra fotoğrafı çekerek, o anı ölümsüzleştiriyor.

Anne ve babasıyla birlikte gelincik tarlasını ziyaret eden Şeyhmus Alan, ilk defa böyle bir şeyi gördüğünü belirterek, bu güzelliği gördüğü için çok mutlu olduğunu" söyledi

Kadri Alan'da' "Bayram tatilini fırsat bilerek çocuklarla birlikte gelip bu güzelliği görme fırsatı bulduk, bol bol fotoğraf çektik, çocuklar eğlendi. Bu yaşıma rağmen bu kadar gelincik çiçeğini bir arada görmemiştim" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Güncel

Şanlıurfa, Siverek, Bayram, Güncel, Haberler

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