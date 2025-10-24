Haberler

Siverek'te Cami Bahçesinde Bebek Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cami bahçesine fidan dikmek isteyen çocuklar, toprağa gömülü bir bebek cesedi buldu. Olay, Fırat Mahallesi'ndeki Fırat Camisi'nin bahçesinde meydana geldi. Çocukların fark ettiği durum, cami görevlilerine bildirildi ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis, bebeği gömen kişi ya da kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde çocuklar, cami bahçesine fidan dikmek isterken toprağa gömülü bebek cesedi buldu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fırat Mahallesi'ndeki Fırat Camisi'nin bahçesinde meydana geldi. Fidan dikmek için toprağı kazan çocuklar, gömülü halde bebek cesedi buldu. Çocuklar durumu, cami görevlilerine bildirildi. Cami görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, bebeği cami bahçesine gömen kişi ya da kişilerin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlattı.

