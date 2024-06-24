Üye Girişi
Haberler

Siverek'te Buğday Yığınının Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Sürücü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kamyonundan boşaltım yaparken buğday yığınının altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Olayın ardından sürücünün cesedi bulundu ve cenaze hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kamyonundan boşaltım yaparken buğday yığınının altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Buğday yüklü kamyonuyla ilçe merkezindeki bir tarım firmasının bahçesine gelen Salahattin G. (63), iş yerinde yalnız olduğu sırada yükünü boşaltmak istedi.

Kamyonun yan kapağını açan Salahaddin G. buğday yığınının altında kaldı. Ailesinin Salahattin G'ye ulaşamaması üzerine polise yapılan kayıp başvurusu üzerine ekipler çalışma başlattı.

Salahattin G'nin aracının tarım firmasının bahçesinde olduğunu belirleyen ekipler, buğday yığını içerisinde yaptıkları kontrollerde sürücünün cesedine ulaştı.

Cenaze Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Siverek Güvenlik Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

 Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

 Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti

Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title