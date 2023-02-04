Siverek'te beklenen kar yağışı başladı

Kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar, kardan adam yaptı, kartopu oynadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar, kardan adam yaparak kartopu oynadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uzun zamandandır beklenen kar yağışı merkez ve kırsal mahallelerde başladı. Sabah erken saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçe merkezini beyaza bürürken, ulaşımda da aksaklıklara neden oldu. Özelikle ilçe merkezinde bulunan yokuşlarda araçlar zorlukla ilerlerken, karda kalan birçok otomobili vatandaşlar iterek, kurtarmaya çalıştı.

Uzun zamandır, kara hasret kalan Siverekliler, kar yağışı ile birlikte, karın keyfini çıkardı. Bir çok cadde ve sokakta vatandaşlar kardan adam yaparak fotoğraf çektirirken, gençlerde kartopu oynayarak eğlendi.

Karayolları Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Siverek-Diyarbakır karayolunda özelikle kış lastiği veya zincir bulundurmayan araçlar nedeniyle ara ara yol aksaklıklar olurken, karayolları ekipleri yolun ulaşıma açık kalması için çalışmaları aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.