Siverek'te Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Siverek'te Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası evde hasar oluştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ayvanat Mahallesi 35'inci sokaktaki 5 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilerek, bina tahliye edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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