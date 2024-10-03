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Siverek'te Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Siverek'te Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, toplam 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Ayvanat Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiler, Nurettin Suncak (40) ve Eyyüp Yıldırım'a (44) isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nurettin Suncak'ın durumunun ağır olması nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

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