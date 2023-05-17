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Siverek'te Akrabalar Arasındaki Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Siverek'te Akrabalar Arasındaki Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki akraba arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan R.G. hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasındaki silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada ağır yaralanan R.G. (32) 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

R.G, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Caddesi Şanlıurfa Güncel Haberler

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