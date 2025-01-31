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Siverek'te Akrabalar Arasında Kavga: 16 Yaralı, 15 Gözaltı

Siverek'te Akrabalar Arasında Kavga: 16 Yaralı, 15 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.

Kırsal Yığınot Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba İlgin ailesi fertleri arasında tartışma yaşandı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan E.İ. (56), Siverek Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliye bahçesinde tekrar karşılaşan aileler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 16 kişi, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 15 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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