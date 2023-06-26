Siverek'te Akraba Kavgası: 8 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. İki araçla seyir halindeki akraba aileler arasında yol verme tartışması yaşandı. Bir süre sonra taşlı sopalı kavgaya dönüşen olayda, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda 2 araçta hasar oluşurken, jandarma mahallede ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Çerçi Mahallesi'nde, iki araçla seyir halindeki akraba aileler arasında yol verme tartışması yaşandı.

Bir süre sonra taşlı sopalı kavgaya dönüşen olayda, Ramazan, Bedir, Deniz, Saadet, Fehime, Çiğdem İren ile diğer aileden Ferdi ve Hacı İren yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda 2 araçta hasar oluşurken, jandarma mahallede ve hastanede güvenlik önlemi aldı.