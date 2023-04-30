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Siverek'te AK Parti seçim irtibat bürosu açıldı

Siverek'te AK Parti seçim irtibat bürosu açıldı

Güncel Haberler

Siverek ilçesinde, AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.

Siverek ilçesinde, AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.

Güney Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, bugüne kadar bütün seçimlerden zaferle ayrıldıklarını, tarihin 14 Mayıs seçimlerinde de tekerrür edeceğini söyledi.

Gülpınar, vatandaşlardan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zamankinden daha fazla destek vermelerini istedi.

Açılışta, AK Parti'ye geçen CHP Siverek Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman İzol ile beraberindeki bir grup vatandaşın rozetini, Gülpınar taktı.

Şanlıurfa Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

Şanlıurfa 14 Mayıs Gülpınar AK Parti Güncel Haberler

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