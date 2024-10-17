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Siverek'te Aile İçi Kavga: Polise Ateş Eden Şüpheli Gözaltında

Siverek'te Aile İçi Kavga: Polise Ateş Eden Şüpheli Gözaltında
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aile içi kavgaya müdahale eden polislere ateş açan M.K. gözaltına alındı. Olay sırasında polisin aracına mermi isabet etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aile içi kavgaya müdahaleye giden polise ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Hasan Çelebi Mahallesi'nde aile içi kavga olduğuna yönelik ihbara giden polis ekipleri, havaya ateş eden M.K'ye "teslim ol" çağrısı yaptı.

Polise ateş eden M.K'nin tabancasından çıkan mermi polis aracına isabet etti.

Ekipler, ikna ettiği saldırganı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

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