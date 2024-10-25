Siverek'te 700 Öğrenciden Cumhuriyet'in 101. Yılına Özel Koreografi

Siverek'te 700 öğrenciden Cumhuriyet'in 101. yılı koreografisi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 700 öğrenci, Cumhuriyet'in 101'inci yılı anısına koreografi çalışması yaptı.

Siverek Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 700 öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Cumhuriyet'in 101'inci yılını yaptıkları koreografi ile 101 yazısını oluşturdu. Daha sonra alanda Türk bayrağını açan öğrenciler, "Yaşasın Cumhuriyet!" diye bağırdı.

Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü Şeyhmus Yeniköy, "Geçen sene Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle öğrencilerimizle birlikte 100. yıl çalışması yapmıştık. Bu sene de Cumhuriyetimizin 101. yılını böyle bir çalışma ile kutlamak istedik. İnşallah daha nice yıllara Cumhuriyetimizi yaşatacağız. Bugün 700 öğrencimizle birlikte koreografi çalışmasıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu güzel çalışmada bizlere destek olan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice yüzyıllara Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümlerini kutlayacağız" dedi.

Etkinliğe katılan 10. sınıf öğrencisi, "Cumhuriyetimizin 101. yılını sevinç ve mutlulukla kutluyoruz. Bu çalışma ile de bu güzel günü kutladık. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Beden Öğretmeni Mehmet Lektemur, "Öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte geniş çaplı bir etkinlik yaptık. Öğrencilerimizle birlikte Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlaması için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Okul öğrencilerinden Şeyhmus Ertaş, "Cumhuriyetimizin 101. yılı münasebetiyle 700 kişilik bir arkadaş grubumuzla koreografi çalışması yaptık. Güzel geçti, başarılı oldu. Tüm öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.