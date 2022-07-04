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Siverek'te 5 "Hobbit evi" kuruldu

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Siverek'te 5 'Hobbit evi' kuruldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 5 mesire alanında "Hobbit evi" kurulduSiverek Kaymakamlığı ve Siverek Belediyesi'nin desteğiyle "En güzel destek kadınlara meslek" sloganıyla kurulan evlerde 8 kadın istihdam edilecek.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 5 mesire alanında "Hobbit evi" kuruldu

Siverek Kaymakamlığı ve Siverek Belediyesi'nin desteğiyle "En güzel destek kadınlara meslek" sloganıyla kurulan evlerde 8 kadın istihdam edilecek.

Kaymakam Aziz Gölbaşı, Şehit Suat Aloğlu Mesire Alanı'ndaki törende, ilçede kadın, erkek herkesin ekmeğini taştan çıkardığını söyledi.

Gölbaşı, "Başkanımız kadın girişimciliği noktasında olabildiğince kadınlara katkı sunmaya çalışıyor. Bizler de kendisine destek oluyoruz. Ben Siverekli kadınların bu noktada başarılı olacaklarına inanıyorum. Her zaman desteğimiz sizlerle olacak. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum." dedi.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ise tüm kadınları projeye katılmaya davet etti.

Kadın istihdamını arttırma noktasında çalıştıklarını dile getiren Çakmak, "Hem aile hem de ülke ekonomisine katkısının büyük olacağını düşündüğümüz için kadınlarımızı kadın kooperatifi bünyesinde toplamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

AA / Cuma Sarı - Güncel

Siverek Belediyesi Aziz GÖLBAŞI Şanlıurfa Güncel Haberler

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