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Siverek'te 240 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Siverek'te 240 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından yapılan devriye sırasında bir araçta 240 kilogram bandrolsüz kaçak tütün bulundu. Sürücüye idari para cezası kesildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bandrolsüz olduğu belirlenen 240 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devriye görevi sırasında K.A'nın kullandığı araçta arama yapıldı.

Aramada 48 parça halinde poşetlenmiş 240 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Sürücü K.A'ya idari para cezası uygulanırken kaçak tütüne el konuldu.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

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